الزمالك يحصد لقب البطولة العربية لكرة الطائرة على حساب الأهلي
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متابعة - محمد القرش:
حصد نادي الزمالك لقب البطولة العربية لكرة الطائرة رجال للمرة الثالثة عبر التاريخ، بعد الفوز على الأهلي بـ 3 أشواط دون مقابل.
وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة لصالح الزمالك كالتالي: 25-21، 25-18، و25-20.
وكان الأهلي قد نجح الأهلي في التأهل للنهائي بعد فوزه بالأمس على السيب العماني 3 - 2، وهي نفس التتيجة التي فاز الزمالك على الشرطة القطري.
فريق الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولة العربية لكرة الطائرة برصيد 8 ألقاب، بينما يمتلك الزمالك 3 ألقاب.
أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك
تقدم الزمالك 2-1 على الأهلي
الزمالك يوسع الفارق مع الأهلي إلى 9-6
عودة الأهلي من التأخر، والتقدم على بنتيجة 11-10
نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 25-21
الزمالك يواصل تقدمه في الشوط الثاني على الأهلي بنتيجة 10-6
الأبيض يوسع الفارق 18-12
انتهاء الشوط الثاني بتقدم الزمالك 25-18
تقدم الزمالك في الشوط الثالث بنتيجة 15-12
فوز الزمالك بالشوط الثالث بنتيجة 25-20
الزمالك يحصد لقب البطولة العربية لكرة الطائرة على حساب الأهلي
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