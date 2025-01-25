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متابعة - محمد القرش:

حصد نادي الزمالك لقب البطولة العربية لكرة الطائرة رجال للمرة الثالثة عبر التاريخ، بعد الفوز على الأهلي بـ 3 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة لصالح الزمالك كالتالي: 25-21، 25-18، و25-20.

وكان الأهلي قد نجح الأهلي في التأهل للنهائي بعد فوزه بالأمس على السيب العماني 3 - 2، وهي نفس التتيجة التي فاز الزمالك على الشرطة القطري.

فريق الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولة العربية لكرة الطائرة برصيد 8 ألقاب، بينما يمتلك الزمالك 3 ألقاب.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك

تقدم الزمالك 2-1 على الأهلي

الزمالك يوسع الفارق مع الأهلي إلى 9-6

عودة الأهلي من التأخر، والتقدم على بنتيجة 11-10

نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 25-21

الزمالك يواصل تقدمه في الشوط الثاني على الأهلي بنتيجة 10-6

الأبيض يوسع الفارق 18-12

انتهاء الشوط الثاني بتقدم الزمالك 25-18

تقدم الزمالك في الشوط الثالث بنتيجة 15-12

فوز الزمالك بالشوط الثالث بنتيجة 25-20

الزمالك يحصد لقب البطولة العربية لكرة الطائرة على حساب الأهلي