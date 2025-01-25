مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

4 1
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

3 0
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يحصد لقب البطولة العربية لكرة الطائرة على حساب الأهلي

06:08 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي والزمالك كرة طائرة (3)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي كرة طائرة (2)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي والزمالك كرة طائرة (4)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي كرة طائرة (3)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي كرة طائرة (1)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي والزمالك كرة طائرة (6)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي والزمالك كرة طائرة (5)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي والزمالك كرة طائرة (1)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي كرة طائرة (4)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات الأهلي والزمالك كرة طائرة (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - محمد القرش:

حصد نادي الزمالك لقب البطولة العربية لكرة الطائرة رجال للمرة الثالثة عبر التاريخ، بعد الفوز على الأهلي بـ 3 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة لصالح الزمالك كالتالي: 25-21، 25-18، و25-20.

وكان الأهلي قد نجح الأهلي في التأهل للنهائي بعد فوزه بالأمس على السيب العماني 3 - 2، وهي نفس التتيجة التي فاز الزمالك على الشرطة القطري.

فريق الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولة العربية لكرة الطائرة برصيد 8 ألقاب، بينما يمتلك الزمالك 3 ألقاب.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك

تقدم الزمالك 2-1 على الأهلي

الزمالك يوسع الفارق مع الأهلي إلى 9-6

عودة الأهلي من التأخر، والتقدم على بنتيجة 11-10

نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 25-21

الزمالك يواصل تقدمه في الشوط الثاني على الأهلي بنتيجة 10-6

الأبيض يوسع الفارق 18-12

انتهاء الشوط الثاني بتقدم الزمالك 25-18

تقدم الزمالك في الشوط الثالث بنتيجة 15-12

فوز الزمالك بالشوط الثالث بنتيجة 25-20

الزمالك يحصد لقب البطولة العربية لكرة الطائرة على حساب الأهلي

بث مباشر الأهلي والزمالك نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة الأهلي والزمالك الأهلي كرة طائرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ليفربول يتقدم على إيبسويتش تاون في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

"شكرا على الطعام والشراب".. مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة