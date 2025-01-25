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ينفرد.. صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

05:59 م السبت 25 يناير 2025
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 2
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 4
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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كتب - محمد القرش:

سجل اللاعب المصري، محمد صلاح، هدف ليفربول الثاني في مرمى إيبسويتش تاون في الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 176 له في الدوري الإنجليزي، لينفرد بالمركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج عبر التاريخ، متخطيا تيري هنري صاحب الـ 175.

ويفصل النجم المصري هدفا واحدا للوصول إلى المركز السادس بجدول هدافي الدوري الإنجليزي، ومعادلة فرانك لامبارد صاحب الـ 177 هدفا.

كم هدف يفصل صلاح عن سادس هدافي الدوري الإنجليزي؟

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.محمد صلاح - 176 هدفا في 285 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

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