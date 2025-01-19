"ليس مصطفى محمد".. آينتراخت فرانكفورت يستقر على بديل عمر مرموش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن استقرار إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت على اللاعب الذي سيعوض رحيل نجمهم المصري عمر مرموش.

بديل عمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن النادي الألماني يريد ضم مهاجم أولمبيك مارسيليا إيلي واهي لتعويض رحيل مرموش المزمع إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن نادي آينتراخت فرانكفورت يجد منافسة من ناديي بورنموث ووست هام يونايتد في انجلترا لضم المهاجم الفرنسي الذي قد توافق إدارة مارسيليا، بحسب ليكيب، على رحيله مقابل 30 مليون يورو التي تعاقد بها مع اللاعب

ميسرة إيلي واهي مع مارسيليا

المهاجم صاحب الـ 22 عاماً كان قد انضم لصفوف مارسيليا خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من لانس الفرنسي.

وشارك اللاعب بقميص فريق مارسيليا منذ انضمامه بـ 14 مباراة بمختلف البطولات؛ إذ سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

اهتمام نادي آينتراخت فرانكفورت بضم مصطفى محمد

صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، كشفت في وقت سابق أن نادي فرانكفورت قد استقر على أن يكون مصطفى محمد المهاجم المصري ولاعب نانت بديلاً لمواطنه عمر مرموش في الفريق بعد رحيله لصفوف مانشستر سيتي.

مسيرة مصطفى محمد مع نانت موسم 24/25

المهاجم الدولي صاحب الـ 27 عامًا لا يعيش أفضل مواسمه في أوروبا؛ إذ لا يعتمد عليه المدرب كثيرًا فشارك بـ 17 مباراة بمختلف المسابقات لم يُسجل سوى هدفين وصنع آخر خلال 581 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"داخل الأهلي".. أول ظهور لمترجم كولر بعد أزمة المؤتمر الصحفي لمباراة أورلاندو بايرتس (صور)