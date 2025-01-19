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"بعد أزمة المؤتمر الصحفي".. من هو رضا حنفي مترجم مارسيل كولر؟

12:54 ص الأحد 19 يناير 2025
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    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
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    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
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    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
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    رضا حنفي مترجم كولر
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    مترجم السويسري مارسيل كولر
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كتب - يوسف محمد:

شهد المؤتمر الصحفي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برفض مترجم السويسري مارسيل كولر ترجمة رد المدير الفني حول صفقات الفريق في يناير.

وكان الأهلي، تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

حقيقة رفض مترجم كولر ترجمة رد المدير الفني

وكان مراسل مصراوي، أشار أن المدير الفني تم توجيه سؤالين إليه، يتعلقان بصفقات الفريق في يناير الحالي، حيث كان السؤال الأول: "هل قمت بتحديد احتياجات الفريق؟"، والثاني: "هل تم توفير احتياجات الفريق؟".

وأشار مراسل مصراوي، أن رد كولر على الأسئلة كان، ب لا، ليستفسر منه الصحفي عن أي سؤال أجاب ب لا، ليتحدث بعد ذلك المترجم مع كولر قليلاً.

ووجه منسق المؤتمر الصحفي، سؤالاً لكولر "هل لديك تعليق على هذا؟، ليرد المدير الفني ب لا".

من هو مترجم السويسري مارسيل كولر؟

ويدعى مترجم السويسري مارسيل كولر رضا حنفي.

ودرس حنفي القانون في جامعة زيورخ بسويسرا، قبل أن يتخرج في عام 2011، وحصل على ماجستير في القانون.

ويحمل رضا حنفي مترجم مارسيل كولر الجنسيتين المصرية والسويسرية، ويجيد حنفي التحدث باللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الألمانية.

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مترجم كولر مارسيل كولر رضا حنفي
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