موعد مباراة منتخب مصر والبحرين في كأس العالم لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره البحرين في الجولة الثانية من دور مجموعات "تصفيات أولية" كأس العالم للمنتخبات لكرة اليد اليوم الجمعة.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على صالة أرينا زغرب الواقعة في دولة كرواتيا.

وافتتح الفراعنة البطولة باكتساح الأرجنتين بفارق 14 هدفا "39-25"، في الدور الأول من التصفيات الأولية لكأس العالم لكرة اليد.

ترتيب منتخب مصر لكرة اليد

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، متساويا مع كرواتيا الوصيف.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير حتى 1 فبراير 2025.

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