لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

- -
19:00

الأرجنتين

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

12:36 ص الأربعاء 15 يناير 2025

خلال مباراة تشيلسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة تشيلسي وبورنموث التي أقيمت أمس الثلاثاء 14 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي وبورنموث بنتيجة 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف تشيلسي الأول: كول بالمر في الدقيقة 13.

سجل هدف بورنموث الأول: جاستن كلويفرت عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 50.

سجل هدف بورنموث الثاني: أنطوان سيمنيو في الدقيقة 68.

سجل هدف تشيلسي الثاني: ريس جيمس في الدقيقة 5+90

وبهذا التعادل رفع تشيلسي نقاطه إلى 37 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما رفع رصيد بورنموث نقاطه إلى 34 نقطة ليحتل المركز السابع.

تشيلسي يسقط في فخ التعادل تشيلسي يتعادل مع بورنموث الجولة الحادية والعشرين الدوري الإنجليزي الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان