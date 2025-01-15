تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة تشيلسي وبورنموث التي أقيمت أمس الثلاثاء 14 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي وبورنموث بنتيجة 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف تشيلسي الأول: كول بالمر في الدقيقة 13.

سجل هدف بورنموث الأول: جاستن كلويفرت عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 50.

سجل هدف بورنموث الثاني: أنطوان سيمنيو في الدقيقة 68.

سجل هدف تشيلسي الثاني: ريس جيمس في الدقيقة 5+90

وبهذا التعادل رفع تشيلسي نقاطه إلى 37 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما رفع رصيد بورنموث نقاطه إلى 34 نقطة ليحتل المركز السابع.