تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي
كتب - محمد عبد السلام:
انتهت مباراة تشيلسي وبورنموث التي أقيمت أمس الثلاثاء 14 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي وبورنموث بنتيجة 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.
سجل هدف تشيلسي الأول: كول بالمر في الدقيقة 13.
سجل هدف بورنموث الأول: جاستن كلويفرت عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 50.
سجل هدف بورنموث الثاني: أنطوان سيمنيو في الدقيقة 68.
سجل هدف تشيلسي الثاني: ريس جيمس في الدقيقة 5+90
وبهذا التعادل رفع تشيلسي نقاطه إلى 37 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما رفع رصيد بورنموث نقاطه إلى 34 نقطة ليحتل المركز السابع.
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