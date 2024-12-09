"خلال 3 سنوات".. بوتافوجو البرازيلي بين السقوط والعودة التاريخية

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كتب - يوسف محمد:

واصل فريق بوتافوجو البرازيلي، أرقامه وأدائه المميز خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، على المستويين القاري والمحلي.

وتمكن فريق بوتافوجو من حصد لقب الدوري البرازيلي، بعد الفوز على حساب نظيره ساو باولو في الجولة الـ 38 بالمسابقة، ليحصد لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه منذ 29 عاماً، حيث كان آخر لقب دوري توج به في موسم 1994-1995.

واحتفل فريق بوتافوجو، منذ أيام قليلة بالتتويج ببطولة كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب نظيره أتليتكو منيرو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 30 نوفمبر الماضي.

ونجح بوتافوجو في العودة بقوة على الساحة الكروية في أمريكا الجنوبية، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي في عام 2020.

ولم تكن هذه المرة الأولى، الذي يهبط فيها الفريق البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية، حيث سبق له الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي في مناسبتين، الأولى في عام 2002 والمرة الثانية في عام 2014.

وعاد بوتافوجو سريعاً إلى الدوري البرازيلي الممتاز في الموسم التالي مباشرة، بعدما نجح في حصد لقب دوري الدرجة الثانية البرازيلي، في عام 2021، ليضمن الصعود إلى الدوري الممتاز.

وفي عام 2022، خلال الموسم الأول للفريق بعد العودة إلى الدوري الممتاز، حصد بوتافوجو المركز الـ 11 بالدوري البرازيلي، وفي العام التالي 2023 حصد بوتافوجو المركز الخامس بالمسابقة وتأهل إلى دور ربع نهائي ملحق كأس الليبرتادوريس.

وتمكن بوتافوجو خلال الموسم المنقضي، من حصد لقب بطولة كأس ليبرتادوريس ولقب الدوري المحلي، ليضمن الصعود إلى بطولة الإنتركونتيننتال وكذلك كأس العالم للأندية.

ورفع فريق بوتافوجو البرازيلي، عدد ألقابه في مختلف البطولات إلى 5 ألقاب، بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري البرازيلي، لقب كأس الليبرتادوريس، لقب وحيد لبطولة كأس أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى لقبين لبطولة الدوري البرازيلي الدرجة الثانية.

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