أهداف الزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الشوط الأول (فيديو)
كتبت - نهى خورشيد
انتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين لهدف في اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد جودسويل أكبابيو الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ونجح سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، في إحراز هدف التقدم الأول لفريقه أمام إنيمبا النيجيري في الدقيقة 33، بعد تمريرة متقنة من المغربي محمود بنتايك، الذي صنع الفرصة بمهارة، ليضع التونسي الكرة في الشباك معلنًا تقدم الأبيض بنتيجة 1-0.
وبعد دقائق قليلة، نجح عمر فرج في تسجيل الهدف الثاني للفارس الأبيض، بعد عرضة من أحمد محمود سددها النجم الفلسطيني في الدقيقة 41.
وقبل انتهاء المباراة، خطف أصحاب الأرض الهدف الأول بعد خطأ من عواد، ليسجل إيفيني إهيمكويل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
شوط اول مميز من الزمالك بطل قاره أفريقيا 🇦🇹
هدفين ولا اروع من سيف الدين الجزيري و عمر فرج باسيستات بنتايج و احمد محمود🇦🇹⚽️
🇪🇬 الزمالك 2 🆚 إنييمبا 1 🇳🇬
ان شاء الله تكمل على خير بالفوز 🤲#الزمالك_أولا pic.twitter.com/rjAbUdDiXu
— 2️⃣𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹Zamalek 🏹 Forever (@Ahmed_Z_F) December 8, 2024
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