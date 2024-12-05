تغطية خاصة.. قرعة كأس العالم للأندية 2025

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر

تقام اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً.

ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 4 أندية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

وتنطلق قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بمدينة ميامي الأمريكية.

ونشر موقع مصراوي، الكثير من الموضوعات، الخاصة بقرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

"بمشاركة الأهلي".. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 بتوقيت مصر وقناة مفتوحة تنقلها

يترقب كل عشاق كرة القدم حول العالم وبشكل خاص في مصر، انطلاق قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

شعورك إيه؟.. تعليق أحمد شوبير على وجود الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025

علق الإعلامي أحمد شوبير على وجود النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية رفقة الأندية العالمية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"رفقة إنفانتينو".. خالد مرتجي يظهر في قرعة كأس العالم للأندية ويحضر حفل عشاء

ظهر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رفقة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، بدقائق قليلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مبلغ ضخم للمشاركين".. الكشف عن التفاصيل المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025

كشفت تقارير صحفية أمريكية اليوم، عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه كل فريق من الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 202 بالولايات المتحدة الأمريكية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تعليق من خالد مرتجي بعد مشاركته في قرعة كأس العالم للأندية 2025





أعرب المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي،عن فخره وسعادته بتمثيل القلعة الحمراء في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها اليوم مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية... للتفاصيل اضغط هنا

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