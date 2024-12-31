ملف مصراوي.. تعادل الأهلي وإنبي.. حادث نجم الزمالك.. أرقام صلاح في 2024

كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الاثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لاعب الزمالك السابق يتعرض لحادث سير

تعرض أحمد جعفر لاعب نادي الزمالك السابق اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، لحادث سير. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعليق مثير للجدل من زوجة زيزو على إنستجرام

نشرت هدى زوجة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة، مثيرة للجدل عبر حسابها على الإنستجرام. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد إهدار ركلة الجزاء".. أحمد كالوشا لاعب إنبي يغادر الملعب باكياً (فيديو)

دخل أحمد خليل كالوشا لاعب فريق إنبي، في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بعد إهداره ركلة جزاء. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز 10 أرقام قياسية حطمها محمد صلاح في 2024

واصل محمد صلاح نجم ليفربول في عام 2024 تحطيم الأرقام القياسية، مؤكدًا مكانته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"طلب مني تخفيض العقد".. ميكالي يعلن رحيله عن تدريب منتخب مصر للشباب

أعلن المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، رحيله عن تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر للشباب، بعد إبلاغه بفسخ تعاقده من قبل اتحاد الكرة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بمشاركة النني".. الجزيرة إلى نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي بعد الفوز على العين (فيديو)

تمكن فريق الجزيرة الإماراتي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره العين الإماراتي، في بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي البطولة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

توفت 2012 ودعمتني في كل الماتشات... قصة الشيخ طه إسماعيل وزوجته (فيديو)

حكى طه إسماعيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بداية مشواره في الأهلي، كما كشف عن دور زوجته في حياته. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)