ملف رياضة مصراوي.. تعادل الزمالك.. تصريحات جروس.. بيان نادي شباب بلوزداد

كتب - يوسف محمد:

جروس: "حزين ولكن لا يوجد حل.. وسأناقش أمر الراحلين مع الإدارة"

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حزنه من التعادل مع طلائع الجيش، 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

غياب 5 لاعبين.. الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة المصري في الدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجهود 5 لاعبين في لقاء المصري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مسؤول بالزمالك يسخر من أداء كونراد مع الفريق

سخر شريف منير حسن، مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، من أداء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كونراد ميشالاك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"طلب العودة".. مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه وعبد المنعم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة دخول مجلس الإدارة في مفاوضات مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، المعار إلى فريق الريان القطري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع طلائع الجيش

تعادل الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الزمالك يتصدر الدوري المصري بتعادل مع طلائع الجيش

انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بيان عاجل من شباب بلوزداد الجزائري بعد سداسية الأهلي

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، بيانا عاجلا، بعد الهزيمة من الأهلي، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مفاجأتان في تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

زامل مصطفى محمد.. من هو إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق المُصاب بالسرطان؟

تصدر اللاعب إبراهيم شيكا، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الماضية، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للاعب، وإعلان إصابته بمرض السرطان. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)