يوفنتوس يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة يوفنتوس ومونزا التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وحقق فريق يوفنتوس الفوز على نظيره مونزا بهدفين مقابل هدف على ملعب بريانتيو.

سجل هدف يوفنتوس الأول: وستون مكيني في الدقيقة 14

سجل هدف مونزا: صامويل بيرينديلي في الدقيقة 22

سجل هدف يوفنتوس الثاني: نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 39

وبهذا الفوز احتل فريق يوفنتوس المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بينما احتل فريق مونزا المركز الأخير في الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط.