"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فريق توتنهام بالدوري الإنجليزي

"استغرق ساعة ونصف".. كواليس مران بيراميدز الأول في لواندا (صور)

كتب - يوسف محمد:

استقر أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويشهد تشكيل ليفربول مشاركة النجم المصري محمد صلاح، بشكل أساسي منذ بداية المباراة، بعد الغياب عن المباراة الماضية في كأس الرابطة.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز ال 11 برصيد 23 نقطة.