سقوط السيتي.. ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)

كتب - محمد القرش:

شهدت مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُقيمت اليوم، لقاءات نارية ونتائج غير متوقعة.

وخسر مانشستر سيتي من نظيره أستون فيلا بثنائية دون رد على ملعب فيلا بارك.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - (2-1) جارية

نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون - (4-0) جارية

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد - (2-0) جارية

وست هام يونايتد ضد برايتون - (1-1) جارية

كريستال بالاس ضد أرسنال.. تبدأ الساعة 7.30