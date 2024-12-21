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رسميا.. الزمالك يعلن شكوى أرون بوبيندزا في "الفيفا"

05:11 م السبت 21 ديسمبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست66
  • عرض 15 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست-
  • عرض 15 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست8
  • عرض 15 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست
  • عرض 15 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست7
  • عرض 15 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست6
  • عرض 15 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست5
  • عرض 15 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست4
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    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست1
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    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست2
  • عرض 15 صورة
    الجابوني الجابوني آرون بوبيندزا صفقة الزمالك المحتملة (15)
  • عرض 15 صورة
    الجابوني الجابوني آرون بوبيندزا صفقة الزمالك المحتملة (14)
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    الجابوني الجابوني آرون بوبيندزا صفقة الزمالك المحتملة (13)
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    الجابوني الجابوني آرون بوبيندزا صفقة الزمالك المحتملة (10)
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كتبت-هند عواد:

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم شكوى رسميا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخارست الروماني.

وكتب عمرو أدهم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "تم تقديم شكوى اللاعب آرون بوبيندزا رسميا وتلقى النادي الإخطار بالاستلام الرسمي من الفيفا".

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع آرون والحصول على البطاقة الدولية له، إلا أن اللاعب انتقل إلى النادي الروماني، لهذا قرر الزمالك شكواه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

آرون بوبيندزا الزمالك عمرو أدهم رابيد بوخارست الروماني
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