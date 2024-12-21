رسميا.. الزمالك يعلن شكوى أرون بوبيندزا في "الفيفا"

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كتبت-هند عواد:

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم شكوى رسميا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخارست الروماني.

وكتب عمرو أدهم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "تم تقديم شكوى اللاعب آرون بوبيندزا رسميا وتلقى النادي الإخطار بالاستلام الرسمي من الفيفا".

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع آرون والحصول على البطاقة الدولية له، إلا أن اللاعب انتقل إلى النادي الروماني، لهذا قرر الزمالك شكواه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".