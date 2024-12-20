كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تنطلق يوم غد السبت منافسات النسخة رقم 26 من بطولة كأس الخليجي والتي تستضيفها هذه المرة دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 3 يناير 2025.

القنوات الناقلة لبطولة خليجي 26:

وستنقل منافسات البطولة الخليجية عبر 5 قنوات فاضئية وهي :قنوات SSC السعودية، قنوات أبوظبي الرياضية، قنوات دبي الرياضية، قناة الكويت الرياضية، قنوات الكأس الرياضية.

وتُقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات يتم تقسيمهم على مجموعتين بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة.

المجموعة الأولى: قطر، الإمارات، الكويت، عمان.

المجموعة الثانية: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد المباريات.. اضغط هنا

عبدالواحد السيد يتعرض لحادث سير (صورة)