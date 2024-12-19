"بعد حلم المونديال".. المنتخب السعودي يشارك في بطولة عالمية جديدة

كتبت - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، مشاركة الصقور في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية.

وأصدر المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بياناً رسمياً:"يشارك المنتخب الوطني الأول في نسختي 2025 و 2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، وذلك انطلاقا من النسخة القادمة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين".

وأضاف البيان:"ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أمريكية وكندية بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026".

وتابع:"ورفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي للقطاع الرياضي ولكرة القدم بشكل خاص، والذي ساهم في تبوء كرة القدم السعودية مكانة دولية مرموقة، مثمنا جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تسخير كافة الإمكانات لتعزيز هذه المكانة الدولية للكرة السعودية".

وكانت المملكة العربية السعودية، حظيت بتنظيم كأس العالم 2034، لتصبح أول دولة بمفردها تستضيف البطولة بنظامها الجديد.