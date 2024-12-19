"دوري مصري وبطولات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب -يوسف محمد:

تقام اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات في العديد من دول العالم، أبرزها إقامة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري المصري.

وتشهد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الخميس، إقامة مباراة بين قوية بين فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وجاء مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

حرس الحدود ضد المصري.. 5 مساءً.. "أون سبورتس 2".

طلائع الجيش ضد بتروجيت.. 5 مساءً.. "أون سبورتس 1".

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 8 مساءً.. "أون سبورتس 1".

دوري المؤتمر الأوروبي

أبويل ضد أستانا.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

ريال بيتيس ضد هلسنكي.. "بي إن سبورتس 3".

سيركل بروج ضد باشاك شاهير.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 6".

تشيلسي ضد شارموك روفرز.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

يورجورن ضد ليجا وارسو.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

هارت أوف ميدلوثيان ضد بيترو كوب.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

هايدنهايم ضد ستاد جالين.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 5".

ياجيلونيا ضد ليوبليانا.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

لارني ضد جينت.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

لاسك لينز ضد فيكنجور ريكيافيك.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

لوجانو ضد بافوس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

مولده ضد ملادا بوليسلاف.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

باناثينايكوس ضد دينامو مينسك.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 9".

رابيد فيينا ضد كوبنهاجن.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس إكسترا 1".

باتشكا توبولا ضد نادي نوا.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

فيتوريا جيماريش ضد فيورنتينا.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

كأس الرابطة الإنجليزية

توتنهام ضد مانشستر يونايتد.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".