موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس والقناة الناقلة في كأس الرابطة

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي أرسنال نظيره فريق كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق مباراة أرسنال وكريستال بالاس، في تمام التاسعة والنصف من مساء، ضمن منافسات دور ربع نهائي، من كأس الرابطة.

ونجح فريق الأرسنال في التأهل للدور ربع نهائي بطولة كأس كاراباو، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق بريستون نورث ايند، بثلاثية نظيفة، في دوري ثمن النهائي.

بينما وصل كريستال بالاس لنفس الدور بعد تغلبه على نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة 2 - 1.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وكريستال بالاس

وسوف تنقل مباراة أرسنال وكريستال بالاس، في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة "بي إن سبورتس 4"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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