فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري في كأس إيطاليا 4-0

كتب- نهى خورشيد:

فاز نادي يوفنتوس على كالياري في مباراة جمعت بينهما، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس إيطاليا.

وفاز يوفنتوس بأربعة أهداف دون رد، سجلهم، دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 44، تيون في الدقيقة 53، فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 80، نيوكلاس جونزاليس في الدقيقة 89.

وتقام بقية مباريات دور الـ 16 بكأس إيطاليا الأربعاء، حيث يواجه أتالانتا نادي تشيزينا، ويوجه روما نادي سامبدوريا، ويلعب إنتر ميلان ضد أودينيزي.

فيديو الهدف الأول لنادي يوفنتوس ضد كالياري

"اللفة لفة هداف والحطة حطة هداف"



فلاهوفيتش يسجل هدفاً رائعاً ويضع يوفنتوس في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة#يوفنتوس_كالياري#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/efVVfIlofL — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 17, 2024

فيديو الهدف الثاني ليوفنتوس ضد كالياري

يا له من هدف..

كوبمانيرز ومن ركلة حرة مباشرة يسجل الهدف الثاني لليوفي#يوفنتوس_كالياري#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/8sbO0Y2QWo — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 17, 2024

فيديو الهدف الثالث ليوفنتوس ضد كالياري

كونسيساو يتوج مجهوده اليوم بهدف

يوفنتوس يسجل الثالث بالدقيقة 80 عن طريق البرتغالي الرائع#يوفنتوس_كالياري#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/3BbOWGVV9k — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 17, 2024

فيديو الهدف الرابع ليوفنتوس في مرمى كالياري