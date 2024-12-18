فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري في كأس إيطاليا 4-0
كتب- نهى خورشيد:
فاز نادي يوفنتوس على كالياري في مباراة جمعت بينهما، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس إيطاليا.
وفاز يوفنتوس بأربعة أهداف دون رد، سجلهم، دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 44، تيون في الدقيقة 53، فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 80، نيوكلاس جونزاليس في الدقيقة 89.
وتقام بقية مباريات دور الـ 16 بكأس إيطاليا الأربعاء، حيث يواجه أتالانتا نادي تشيزينا، ويوجه روما نادي سامبدوريا، ويلعب إنتر ميلان ضد أودينيزي.
فيديو الهدف الأول لنادي يوفنتوس ضد كالياري
"اللفة لفة هداف والحطة حطة هداف"— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 17, 2024
فلاهوفيتش يسجل هدفاً رائعاً ويضع يوفنتوس في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة#يوفنتوس_كالياري#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/efVVfIlofL
فيديو الهدف الثاني ليوفنتوس ضد كالياري
يا له من هدف..— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 17, 2024
كوبمانيرز ومن ركلة حرة مباشرة يسجل الهدف الثاني لليوفي#يوفنتوس_كالياري#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/8sbO0Y2QWo
فيديو الهدف الثالث ليوفنتوس ضد كالياري
كونسيساو يتوج مجهوده اليوم بهدف— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 17, 2024
يوفنتوس يسجل الثالث بالدقيقة 80 عن طريق البرتغالي الرائع#يوفنتوس_كالياري#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/3BbOWGVV9k
فيديو الهدف الرابع ليوفنتوس في مرمى كالياري
"أي اعتذار يا يوفنتوس؟"— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 17, 2024
جونزاليز يسجل أجمل أهداف دور الـ16 على طريقة الكبار
يوفنتوس 4-0 كالياري#يوفنتوس_كالياري#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/YKoBOSDDBI
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