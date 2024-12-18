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فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري في كأس إيطاليا 4-0

12:01 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

يوفنتوس

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كتب- نهى خورشيد:

فاز نادي يوفنتوس على كالياري في مباراة جمعت بينهما، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس إيطاليا.

وفاز يوفنتوس بأربعة أهداف دون رد، سجلهم، دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 44، تيون في الدقيقة 53، فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 80، نيوكلاس جونزاليس في الدقيقة 89.

وتقام بقية مباريات دور الـ 16 بكأس إيطاليا الأربعاء، حيث يواجه أتالانتا نادي تشيزينا، ويوجه روما نادي سامبدوريا، ويلعب إنتر ميلان ضد أودينيزي.

فيديو الهدف الأول لنادي يوفنتوس ضد كالياري

فيديو الهدف الثالث ليوفنتوس ضد كالياري

فيديو الهدف الرابع ليوفنتوس في مرمى كالياري

يوفنتوس ضد كالياري يوفنتوس كأس إيطاليا نتيجة مباراة يوفنتوس وكالياري فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ضد كالياري
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