قبل يوم واحد.. الأهلي يجري تعديلا على قائمة الفريق لمباراة باتشوكا

كتب - محمد القرش:

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، تعديلا على قائمة مباراة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

واستقر كولر على ضم اللاعب سمير محمد إلى قائمة الأهلي، بدلا من المصاب في العضلة الأمامية محمد عبد الله.

وتنص لائحة كأس إنتركونتيننتال على أن أي فريق يحق له إجراء تعديل على قائمته قبل المباراة بيوم كامل "24 ساعة".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره باتشوكا غدا السبت، في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال "كأس التحدي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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