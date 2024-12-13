"الجميع جاهز عدا لاعب".. سامي قمصان يكشف استعدادات الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - محمد القرش:

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية الفريق لمباراة باتشوكا المكسيكي، على كأس التحدي، المقرر لها الساعة السابعة مساء غدا السبت.

وقال قمصان عبر الموقع الرسمي للنادي: "وصلنا إلى قطر يوم 10 ديسمبر، ونواصل التحضير لمباراة كأس التحدي، وبشكل عام، جميع اللاعبين جاهزون لمباراة باتشوكا باستثناء محمد عبد الله الذي أثبتت الأشعة إصابته في العضلة الأمامية، وتم قيد سمير محمد بدلاً منه في القائمة".

وأضاف المدرب العام: "شاهدنا مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين من ملعب المباراة، الجميع توقع تأهل بوتافوجو، لكن باتشوكا، المنظم من الناحية الفنية والذي يضم عناصر مميزة، نجح في حسم المباراة بنتيجة كبيرة".

وأكد المدرب العام أن لاعبي الأهلي يقدرون حجم المسؤولية، وهدفهم تحقيق الفوز بكأس التحدي، والتتويج ببطولة تضاف إلى تاريخهم وإلى دولاب البطولات بالنادي، والوصول لأول مرة إلى نهائي كأس القارات للأندية.

ووجه سامي قمصان الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمهم المستمر وحرصهم على استقبال البعثة في فندق الإقامة عقب وصولها إلى الدوحة، مؤكدًا ثقته في جمهور الأهلي العظيم بالتواجد خلال مباراة باتشوكا غدًا.

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