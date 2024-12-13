منافس الأهلي.. أسامة إدريسي: "طموحنا المنافسة في كل مباراة ونمتلك الشخصية"

كتبت-هند عواد:

تحدث المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا، عن تسجيله هدف في فوز فريقه بنتيجة 3-0، على بوتافوجو في ديربي الأمريكتين، ليواجه النادي الأهلي في كأس التحدي.

وقال إدريسي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "من الغريب جدًا أن أتحدث عن هذا الهدف، لأنني ما زلت لا أصدق كيف سُجل هذا الهدف، بالتأكيد، هذا أحد أهدافي المفضلة وأفضل أهدافي على الإطلاق، ليس من السهل القيام بذلك في الملعب أو حتى في التدريبات، إنه أكثر صعوبة أن تسجل هدفًا كهذا في مباراة ضد خصوم أقوياء. لذلك أنا سعيد جدًا وفخور، وما زال الأمر غير قابل للتصديق أنني سجلت هدفًا كهذا اليوم".

وأضاف إدريسي: "كانت مفاجأة كبيرة أنني تمكنت من تسجيل هدف كهذا. بالطبع سجلت العديد من الأهداف المماثلة في التدريبات، أنا لاعب يحب المراوغة، لذلك من الطبيعي بالنسبة لي أن أحاول تجاوز لاعب أو اثنين، في هذه الحالة، أعتقد أنني تجاوزت اثنين من اللاعبين وسجلت."

وأتم تصريحاته عن مواجهة الأهلي: "جئنا إلى هنا بأحلام، مثل أي فريق آخر، طموحنا هو المنافسة في كل مباراة، وقد فعلنا ذلك قبل، أظهرنا أننا نمتلك الشخصية والجودة في فريقنا، كنا منظمين جدًا وأعتقد أننا استحقينا الفوز."

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