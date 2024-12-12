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أهداف مباراة مانشستر يونايتد أمام فيكتوريا بالدوري الأوروبي (فيديو)

10:45 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (2)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (3)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (7)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (4)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (5)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (1)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (12)
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حقق فريق مانشستر يونايتد ريمونتادا درامية أمام نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب دووسان أرينا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

وسجل ماتيج فيدرا الهدف الأول لفريق فيكتوريا بلزن فى الدقيقة 48 ، قبل أن يعود فريق مانشستر يونايتد للمباراة عن طريق اللاعب الشاب راسموس هويلند الذي سجل ثنائية فى الدقيقة 62 وفى الدقيقة 88.

بهذه الفوز نجح المدرب أموريم، المدير الفني للشياطين الحمر، في تحقيق الفوز الثالث للتوالي لمانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.

وأرتقي فريق مانشستر يونايتد إلي المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزن عند النقطة التاسعة في المركز الـ16.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفيكتوريا

الهدف الأول لفريق فيكتوريا بلزن

هويلند يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في مرمى فيكتوريا بلزن

هويلوند يدرك التعادل لمانشستر يونايتد#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/pYuc7TdUaN

فيكتوريا بلزن ضد مان يونايتد أهداف مباراة فيكتوريا بلزن ضد مان يونايتد الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد دوري أوروبا
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