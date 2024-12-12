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حقق فريق مانشستر يونايتد ريمونتادا درامية أمام نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب دووسان أرينا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

وسجل ماتيج فيدرا الهدف الأول لفريق فيكتوريا بلزن فى الدقيقة 48 ، قبل أن يعود فريق مانشستر يونايتد للمباراة عن طريق اللاعب الشاب راسموس هويلند الذي سجل ثنائية فى الدقيقة 62 وفى الدقيقة 88.

بهذه الفوز نجح المدرب أموريم، المدير الفني للشياطين الحمر، في تحقيق الفوز الثالث للتوالي لمانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.

وأرتقي فريق مانشستر يونايتد إلي المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزن عند النقطة التاسعة في المركز الـ16.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفيكتوريا

الهدف الأول لفريق فيكتوريا بلزن

هويلند يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في مرمى فيكتوريا بلزن

هويلوند يدرك التعادل لمانشستر يونايتد#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/pYuc7TdUaN

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2024

هويلند يسجل هدف الفوز لمان يونايتد في مرمى فيتكوريا بلزن