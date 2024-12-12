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"انفصلا لسبب غريب".. 20 صورة ترصد قصة حب وانفصال إنزو فيرنانديز وزوجته

10:41 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    إنزو فرينانديز وزوجته
  • عرض 23 صورة
    إنزو فرينانديز وزوجته
  • عرض 23 صورة
    إنزو فرينانديز وزوجته
  • عرض 23 صورة
    إنزو فرينانديز وزوجته
  • عرض 23 صورة
    إنزو فرينانديز وزوجته
  • عرض 23 صورة
    إنزو فيرنانديز وزوجته وأبنائه
  • عرض 23 صورة
    إنزو فيرنانديز وزوجته وأبنائه
  • عرض 23 صورة
    إنزو فيرنانديز وزوجته
  • عرض 23 صورة
    إنزو فيرنانديز وزوجته وأبنائه
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو فيرنانديز السابق
  • عرض 23 صورة
    إنزو فيرنانديز وزوجته وأبنائه
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو فريناندير لاعب تشيلسي
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو فيرنانديز السابق
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو فيرنانديز السابق
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو فيرنانديز السابق
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو فيرنانديز لاعب الأرجنتين
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو
  • عرض 23 صورة
    فالنتينا سيرفانتس
  • عرض 23 صورة
    فالنتينا سيرفانتس
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو فيرنانديز السابق
  • عرض 23 صورة
    زوجة إنزو فيرنانديز السابق
  • عرض 23 صورة
    فالنتينا سيرفانتس
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كتب - مراسل مصراوي:

انفصل لاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز عن زوجته وحبيبته منذ الصغر، لرغبته في العيش بمفرده.

والتقى فرنانديز بزوجته السابقة فالنتينا سيرفانتس في وطنهما الأرجنتين وجمعتهما قصة حب، وأنجبا طفلين ابنة ولدت في مارس 2020 وابنًا ولد في أكتوبر 2023.

وانتقلت سيرفانتس فرنانديز إلى بنفيكا رفقة زوجها، عندما انضم إلى النادي البرتغالي في عام 2022، ثم انتقلت إلى لندن للانضمام إلى شريكها عندما وقع لتشيلسي في صفقة بقيمة 107 ملايين جنيه إسترليني في يناير الماضي. ولكن بعد أكثر من 18 شهرًا بقليل، قرر الزوجان الانفصال.

وأعلنت سيرفانتس انتهاء علاقتهما، وكتب على إنستغرام: "مع إنزو اليوم نقول انفصلنا، لكننا سنظل دائمًا عائلة وندعم بعضنا البعض في كل شيء، لأن هناك طفلين في المنتصف يحتاجان إلى الكثير من حبنا لهما".

وأضافت: "أعرف شخصية إنزو الأب الرائع، القلب الذي يمتلكه وهذا يكفي بالنسبة لي".

وذكرت صحيفة "جولييتا أرجنتينا" الأرجنتينية، أن اللاعب هو من بادر بالانفصال عن زوجته، بعدما أخبرها بأنه يريد عيش حياته بمفرده، لأنه يعتقد أنه تزوج بسن مبكر وفوت على نفسه فرصة المغامرة قبل الزواج".

وكان إنزو فرنانديز انتقل إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، في يناير 2023، قادماً من فريق ريفربليت الأرجنتيني مقابل مبلغ مالي 105 مليون يورو.

وشارك فرنانديز خلال الموسم الحالي رفقة البلوز، في 19 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وتقديم 7 أهداف حاسمة.

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