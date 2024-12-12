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نجح فيران توريس لاعب فريق برشلونة من إنقاذ فريقه من هزيمة أمام نظيره بوروسيا دوتموند، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق برشلونة على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، بعدما سجل اللاعب رافيينا الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 50، ثم تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب سيرهو جيراسي.

وكانت النتيجة تشير إلي التعادل بهدف لكل فريق حتي الدقيقة 75 قبل أن يدفع المدرب الألماني هانز فليك باللاعب فيران تويس، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم لفريق برشلونة في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل دورتموند في الدقيقة 78.

ليعود البديل فيران توريس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85 ويمنح فريقه فوزًا صعبًا، ويرتقي برشلونة لوصافة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد دورتموند عند النقطة الـ12 في المركز التاسع.