لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سلافيا براج

- -
22:00

أندرلخت

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

سان جيلواز

- -
19:45

نيس

جميع المباريات

إعلان

توريس "الفتي الذهبي" يمنح برشلونة فوزًا مثيرًا أمام دورتموند

12:06 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فيران توريس
  • عرض 6 صورة
    فيران توريس لاعب برشلونة الجديد
  • عرض 6 صورة
    هانز فليك
  • عرض 6 صورة
    لامين يامال نجم برشلونة الإسباني
  • عرض 6 صورة
    نجم برشلونة لامين يامال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نجح فيران توريس لاعب فريق برشلونة من إنقاذ فريقه من هزيمة أمام نظيره بوروسيا دوتموند، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق برشلونة على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، بعدما سجل اللاعب رافيينا الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 50، ثم تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب سيرهو جيراسي.

وكانت النتيجة تشير إلي التعادل بهدف لكل فريق حتي الدقيقة 75 قبل أن يدفع المدرب الألماني هانز فليك باللاعب فيران تويس، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم لفريق برشلونة في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل دورتموند في الدقيقة 78.

ليعود البديل فيران توريس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85 ويمنح فريقه فوزًا صعبًا، ويرتقي برشلونة لوصافة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد دورتموند عند النقطة الـ12 في المركز التاسع.

دورتموند ضد برشلونة فيران توريس نتيجة مباراة برشلونة دوري ابطال اوروبا لامين يامال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة