كتب - يوسف محمد:

علق نجم المنتخب السوري السابق فراس الخطيب، على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإسقاط حكمه في البلاد، مشيراً إلى سر الصورة التي جمعته ببشار.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية: "الجميع يعرف إن أنا من معارضي النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد، حتى وأنا أشارك رفقة منتخب سوريا".

وأضاف: "عندما اجتمع بشار مع لاعبي المنتخب السوري من قبل لم يكن هناك ترتيب للقاء، كان الهدف منه تحسين شكل النظام السوري فقط".

وتابع: "لم أقم بتنزيل أي صورة لي مع بشار، سواء على إنستجرام أو فيس بوك، لأن هذا شيئ لا يشرفني، صورتي مع بشار هى أسوأ ما حدث لي ولكنني كنت مجبر على هذا الأمر".

واختتم الخطيب تصريحاته: "التقيت بوالدتي ثلاثة مرات قبل وفاتها في عام 2017، عندما وصلت إلى سوريا، ووالدي توفي أيضاً في 2020 نزلت شوفته مرتين أو ثلاث مرات فقط وبعد وفاته لم أذهب إلى سوريا من 2020 حتى الآن".

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