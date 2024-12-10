"خسر أمام الأهلي بنهائي أفريقيا".. صندوانز يُعلن رسميًا عن مدربه الجديد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي صندوانز الجنوب أفريقي اليوم الثلاثاء التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو لتدريب فريقه خلفًا خلفًا لمانكوبا منجيثي.

وأوضح النادي الجنوب أفريقي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن التعاقد مع البرتغالي ميجيل كان ضروريًا في ظل نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

ولا يُعد المدرب البرتغالي غريبًا على الكرة المصرية؛ إذ سبق وقاد فريق الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 23/24 والذي فاز به الأهلي 1-0 إيابًا بعدما تعادل 0-0 ذهابًا.

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