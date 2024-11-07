محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتبت-هند عواد:

يستعد المحترف المصري محمد عبد المنعم، لخوض تحدي جديد مع فريقه نيس الفرنسي، في دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويواجه نيس الفرنسي نظيره تفينتي أنشخيده الهولندي، في الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس، على ملعب "أليانز ريفييرا"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويسعى عبد المنعم وفريقه لتحقيق الفوز، للحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ16، إذ يحتل الفريق المركز الـ32 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي، بنقطة وحيدة، من تعادل وحيد وخسارة مباراتين

وشارك عبد المنعم مع نيس في المباراة السابقة التي انتهت بفوز الفريق على نيس بريست، بهدف دون رد، في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

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