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أول لاعب في التاريخ.. ثنائي بورنموث يحققان رقما قياسيا تاريخيا

06:53 م السبت 30 نوفمبر 2024

بورنموث ضد ولفرهامبتون

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كتب - محمد القرش:

حقق ثنائي فريق بورنموث، جاستن كلويفرت، رقما قياسيا تاريخيا بمباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم الهولندي 3 أهداف من ضربات جزاء، ليعطي التقدم لبورنموث على ولفرهامبتون بنتيجة 4-2، ومن حصل عليهم لاعب واحد أيضًا.

وأصبح جاستن كلويفرت أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاثية من ركلات جزاء في مباراة واحدة.

كما أصبح زميله إيفانيلسون أيضًا أول لاعب يفوز بثلاث ركلات جزاء في نفس المباراة بمسابقة البريميرليج.

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بورنموث لدوري الإنجليزي ورنموث ضد ولفرهامبتون استن كلويفرت يفانيلسون
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