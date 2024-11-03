لاعب الزمالك السابق يعلن انتقاله للدوري القطري

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محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب- محمد خيري:

أعلن مصطفى فريد شوقي، لاعب الزمالك السابق، الانضمام إلى الدوري القطري بشكل رسمي بداية من الموسم الحالي.

ونشر مصطفى فريد شوقي، صوره بتيشرت ناديه الجديد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "الحمدلله حمدا كثيرا بعد تعب سنين وصعوبات مرت عليا".

أضاف: "تم التعاقد مع نادي اتحاد الدوحة القطري، تحدي جديد وهدف جديد اسأل الله التوفيق و يبعد عني الإصابات".

ولعب مصطفى فريد شوقي، ضمن صفوف نادي الزمالك، خلال مراحل الناشئين، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق إيسترن كومباني في القسم الثاني.

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