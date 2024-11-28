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بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل للجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي

08:20 م الخميس 28 نوفمبر 2024

صلاح وفودين وألميرون

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كتب - محمد القرش:

وضع كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة عشر من البريميرليج، يمكنهم تحقيق عوائد هجومية أو دفاعية ضخمة.

وشهد التشكيل تواجد نجم ليفربول، محمد صلاح قائدا للفريق، بينما جاء كول بالمر لاعب تشيلسي نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 13 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيربروجين (برايتون - 4.5 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.2 مليون) - دالوت (اليونايتد - 5.2 مليون) - أولا آينا (نوتنجهام - 4.5 مليون).

خط الوسط: صلاح (13.1 مليون) - بالمر (تشيلسي - 10.9 مليون) - ساكا (أرسنال - 10.2 مليون) - سون (توتنهام - 9.9 مليون).

خط الهجوم: كونيا (ولفرهامبتون - 7 مليون) - ويسا (برينتفورد - 6.1 مليون) - جواو بيدرو (برايتون - 5.6 مليون).

أفضل تشكيل للجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي1

فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيل للجولة 13 من فانتازي فانتازي كشافة الموقع الرسمي لفانتازي
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