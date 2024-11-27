من هم أفضل 3 مهاجمين في فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - محمد القرش:

يكشف عدد من أفضل خبراء فانتازي في العالم عن أفضل 3 مهاجمين بالنسبة لهم في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "لا يمكن تجاهل ماتيوس كونيا (7 مليون جنيه إسترليني) الآن؛ هدفه الثاني في الجولة 12 على وجه الخصوص يشعرنا بالثقة، أعتقد أيضًا أن جواو بيدرو (5.6 مليون جنيه إسترليني) ذو قيمة كبيرة وعاد من إصابته بقوة، وفي المركز الثالث سأختار واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني) ستكون مباراة تشيلسي خارج أرضه صعبة في الجولة 13، ولكن مع مباراتين رائعتين على أرضه بعد ذلك ضد برينتفورد وساوثامبتون".

وأضاف خبير الفانتازي بن كرابتري: "عندما تدفع 6.6 مليون جنيه إسترليني في لاعب يحصل على 34 نقطة على مدار ثلاث جولات، لا يمكنك إلا أن تتحيز له، لدى كونيا مباريات جيدة قادمة وهو يتمتع بثقة عالية، ربما كان جواو بيدرو مملوكًا بنسبة 70 في المائة إذا لم يتعرض للإصابة، حيث يجعله سعره المنخفض صاحب قيمة كبيرة في فانتازي، اختياري الأخير هو واتكينز الذي كان يسير على الطريق الصحيح هذا الموسم، ولديه بضع مباريات ضد فرق لا تحافظ على نظافة شباكها كثيرًا".

وواصل خبير الفانتازي نيك هاريس: "يبدو أن كونيا في حالة ممتازة ولا يزال لديه سلسلة رائعة من المباريات، لذا سيكون اختياري الأول، ويُظهر جواو بيدرو قيمته لبرايتون، وهو مهاجم آخر في حالة ممتازة، سيكون ألكسندر إيزاك (8.5 مليون جنيه إسترليني) اختياري الثالث، على الرغم من الأداء المخيب للآمال ضد وست هام، لكن لا يزال أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأوضح خبير الفانتازي جياني بوتيس: "إن المهاجمين البرازيليين ذوي الميزانية المحدودة هما الخياران الأفضل بالنسبة لي، خاصة من حيث القيمة، ويتفوق كونيا على الثنائي لأن دقائق مشاركته تبدو أكثر ضمانًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشاكل إصابة جواو بيدرو، وسأضع إيرلينج هالاند (15.1 مليون جنيه إسترليني) في المركز الثالث، حيث أتوقع أنه سيثبت خطأ المشككين قريبًا جدًا".

واختتم خبير الفانتازي هاري دانييلز: "بالنسبة لي، هناك أربعة مهاجمين من الطراز الأول وهم كونيا، وجواو بيدرو، وإيزاك ، ونيكولاس جاكسون (8 مليون جنيه إسترليني). شخصيًا، أضع جاكسون في المركز الرابع بسبب تبقي له بطاقة صفراء واحدة قبل الإيقاف لمباراة واحدة، وعدم تنفيذه لركلات جزاء، والعديد منا يمتلكون بالمر من تشيلسي بالفعل".

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل، بمباراة برايتون وساوثهامبتون.