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محمد صلاح يقترب.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

08:18 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح يرتدي ساعة فاخرة (2)
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    محمد صلاح يرتدي ساعة فاخرة (4)
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    محمد صلاح وأسرته
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    محمد صلاح وأسرته
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كتب ـ محمد الميموني:

قاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز أمام ساوثهامبتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وفي السطور التالية نعرض ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.

2. محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

3 بريان مبيومو، برينتفورد، 8 أهداف.

4 كريس وود، نوتينجهام فورست، 8 أهداف.

5 يوان ويسا، برينتفورد، 7 أهداف.

6 كول بالمر، تشيلسي، 7 أهداف.

7 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف

8 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 7 أهداف.

9 داني ويلبيك، برايتون، 6 أهداف.

10 أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.

محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مركز محمد صلاح في هدافين الدوري الإنجليزي هالاند
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