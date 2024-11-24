محمد صلاح يقترب.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
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كتب ـ محمد الميموني:
قاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز أمام ساوثهامبتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
وفي السطور التالية نعرض ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.
1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.
2. محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.
3 بريان مبيومو، برينتفورد، 8 أهداف.
4 كريس وود، نوتينجهام فورست، 8 أهداف.
5 يوان ويسا، برينتفورد، 7 أهداف.
6 كول بالمر، تشيلسي، 7 أهداف.
7 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف
8 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 7 أهداف.
9 داني ويلبيك، برايتون، 6 أهداف.
10 أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.
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