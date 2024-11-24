"الثاني تاريخياً".. أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد ثنائية ساوثهامبتون

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدفين رفقة الريدز، في مرمى فريق ساوثهامبتون، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده من الأهداف رفقة ليفربول، إلى 9 أهداف في مرمى ساوثهامبتون، ليصبح ثاني أكثر لاعبي ليفربول تسجيلاً للأهداف في شباك ساوثهامبتون عبر التاريخ، خلف إيان راش صاحب الـ 10 أهداف.

ورفع محمد صلاح مساهماته التهديفية في الموسم الحالي رفقة الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي، إلى 16 مساهمة تهديفية بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وتمكن محمد صلاح، من الوصول إلى الهدف رقم 100 رفقة فريق ليفربول خارج ملعب أنفيلد، معقل الريدز.

وحقق فريق ليفربول الفوز على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري الإنجليزي.

أقرأ أيضاً:

شاهد هدفي صلاح في مرمى ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

25 صورة من تدريبات الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدچان