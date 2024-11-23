لحجز بطاقة التأهل.. تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة ليبيا

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة المدرب، أحمد الكأس، التشكيل الرسمي لمواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد أنس رشدي لاعب فريق إنبي، بجانب حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي.

تشكيل منتخب مصر تحت 17 عاما لمواجهة ليبيا

عمر عبد العزيز - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - أدم محمد - محمد البنداري - عمر العدوي - كريم جمعة - محمد حمد - أنس رشدي - حمزة عبد الكريم.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على ليبيا من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد الهزيمة من المغرب، والفوز على الجزائر وتونس.