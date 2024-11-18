فانتازي.. ارتفاع سعر مهاجم برايتون اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر مهاجم برايتون، داني ويلبيك، إذ تغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 18 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

داني ويلبيك (برايتون) 6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيسي ماكاتير (ليستر) 4.7 مليون جنيه إسترليني

وتبدأ الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبلة الموافق 23 نوفمبر، بمباراة ليستر سيتي وتشيلسي.

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