لاعب واتفورد السابق عن صلاح: ليس من الطراز العالمي وفينيسيوس أفضل منه

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كتب - محمد القرش:

قال مهاجم نادي واتفورد السابق، تروي ديني، إن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ليس من الطراز العالمي.

وأوضح ديني في تصريحات عبر شبكة "talk sport": "محمد صلاح لاعب ممتاز، فهو جزء محوري بالنسبة لليفربول، وكان لا ينبغي لهم أبدا السماح لعقده أن يقترب من النهائية".

وتابع: "لكن مقومات اللاعب من الطراز العالمي تختلف من شخص لآخر، أنا أحددها بناءا على (هل أرغب أن يصبح طفلي لاعبا مثله أم لا)".

وواصل: "إذا سألتي عن اللاعب الذي أريد أن يصبح أطفالي مثله، فسأقول إنني أرغب منهم أن ينظروا إلى ما يفعله فينيسيوس جونيور مقارنة بما يفعله محمد صلاح".

الجدير بالذكر أن تروي ديني دون نادي حتى الآن، بعد رحيله عن نادي فورست جرين روفرز في موسم 2023/24.

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