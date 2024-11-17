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كيف تغيرت عقلية صلاح بعد تجربة تشيلسي "الفاشلة".. اللاعب يُجيب

08:23 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح تشيلسي
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    صلاح في معرض الشارقة الدولي
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    النجم المصري محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

أوضح اسطورة ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، كيف استطاع أن يغير عقليته بعد تجربة تشيلسي التي باءت بالفشل.

وقال صلاح في معرض الشارقة الدولي للكتاب: "تجربتي في تشيلسي لم تكن جيدة أبدا".

وأضاف: "عندها بدأت أنظر للحياة بمنظور أخر فبدأت أتثقف وأقرأ كثيرا وفعلا تغيرت، ومن أثر على عقليتي هما الدكتور إبراهيم الفقي والأستاذ مصطفى محمود".

وواصل: "هناك اختلافات فنية بين كل الدوريات التي لعبت بها، فمثلا التكتيك يميز الدورى الإيطالي".

واختتم لاعب ليفربول: "السرعة والقوة البدنية يميزان الدوري الإنجليزي وأرى أن البريميرليج أفضل دوري في العالم الآن".

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صلاح تشيلسي ليفربول منتخب مصر الدوري الإنجليزي
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