كيف تغيرت عقلية صلاح بعد تجربة تشيلسي "الفاشلة".. اللاعب يُجيب
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كتب - محمد القرش:
أوضح اسطورة ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، كيف استطاع أن يغير عقليته بعد تجربة تشيلسي التي باءت بالفشل.
وقال صلاح في معرض الشارقة الدولي للكتاب: "تجربتي في تشيلسي لم تكن جيدة أبدا".
وأضاف: "عندها بدأت أنظر للحياة بمنظور أخر فبدأت أتثقف وأقرأ كثيرا وفعلا تغيرت، ومن أثر على عقليتي هما الدكتور إبراهيم الفقي والأستاذ مصطفى محمود".
وواصل: "هناك اختلافات فنية بين كل الدوريات التي لعبت بها، فمثلا التكتيك يميز الدورى الإيطالي".
واختتم لاعب ليفربول: "السرعة والقوة البدنية يميزان الدوري الإنجليزي وأرى أن البريميرليج أفضل دوري في العالم الآن".
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