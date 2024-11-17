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تقارير تكشف مفاجأة بشأن مستقبل نيمار مع الهلال السعودي

08:17 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية برازيلية اليوم الأحد، اقتراب عودة نيمار لاعب فريق الهلال السعودي، إلى سانتوس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الصحفي البرازيلي سيزار لويس ميرلو، المختص في انتقالات اللاعبين، أن سانتوس توصل إلى اتفاق مع النجم البرازيلي للعودة إليه في يناير المقبل.

وكتب الصحفي البرازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "أن الهلال السعودي يرغب في إنهاء عقد النجم البرازيلي مع الفريق".

وأشار ميرلو، أن سانتوس البرازيلي ينوي الإعلان عن انضمام اللاعب إلى الفريق، خلال أسابيع، عقب نهاية الدوري البرازيلي.

وكان نيمار بدأ مشواره الكروي في صفوف سانتوس، قبل الانتقال إلى فريق برشلونة في عام 2013.

وانضم نيمار إلى فريق الهلال السعودي، في أغسطس 2023 قادماً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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