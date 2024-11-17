رئيسة نادي بالميراس البرازيلي: لن نضم نيمار.. فلسنا مركزًا طبيًا

ضمن فريق صفقة الأهلي المنتظرة.. من هو محمد أبو فاني لاعب منتخب إسرائيل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسمت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس البرازيلي موقفهم من التعاقد مع نجم نادي الهلال السعودي نيمار حال وجود فرصة لذلك.

وردّت رئيسة نادي بالميراس بصورة قاطعة، حسبما أورد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:""نيمار لن ينضم إلى بالميراس، هذا النادي ليس مركزًا طبيًا".

وأتمت ليلى بيريرا تصريحها بقوله:""أريد لاعبًا يأتي لينضم فورًا للفريق ويمكنه اللعب غدًا إذا رغب المدرب لذا لن أقبل أن نتعاقد مع لاعب غير لائق للعب".

وكان نيمار قد تدرج بصفوف نادي سانتوس في البرازيل حتى صعد للفريق الأول قبل أن ينضم لصفوف برشلونة في موسم 2013/14.

وانضم اللاعب صاحب الـ 32 عامًا لصفوف الهلال السعودي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/2024.

ولكن لم يظهر اللاعب بما كان منتظرًا منه؛ إذ تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل خلال مشاركته بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بقطع في الرباط الصليبي وحين عاد مرة أخرى لصفوف الهلال مؤخرًا تعرض لإصابة عضلية.

وشارك اللاعب البرازيلي الدولي مع الهلال منذ انضمامه في 7 مباريات بكافة المسابقة؛ إذ سجل هدفًا وصنع 3.

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