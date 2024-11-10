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موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا في تصفيات كأس الأمم الافريقية

11:31 م الأحد 10 نوفمبر 2024

لاعبو منتخب مصر

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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب بتسوانا، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، من ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة في المغرب،2024/25.

وتقام المباراة على ستاد 30 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض مباراة أخرى مع منتخب كاب فيردي من ضمن منافسات التصفيات الأفريقية

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منتخب مصر بوتسوانا تصفيات كأس الأمم الافريقية منتخب كاب فيردي
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