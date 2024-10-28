لاعب لم يكن متوقع.. ترتيب الكرة الذهبية من المركز 20 حتى 11

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كتب - محمد القرش:

أعلن منظمي جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" ترتيب اللاعبين من المركز الـ20 حتى الـ11، قبل الكشف عن أفضل 10 لاعبين عن موسم 2024.

وشهدت القائمة تواجد إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، ومارتن أوديجارد صانع ألعاب أرسنال، بجانب مركز لوكمان غير المتوقع.

ترتيب الكرة الذهبية من المركز 20 حتى 11

20.هاكان أوغلو (إنتر ميلان)

19.مارتن أوديجارد (أرسنال)

18.إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

17.فالفيردي (ريال مدريد)

16.جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

15.نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

14.لوكمان (أتالانتا)

13.داني ألمو (برشلونة)

12.فيرتز (ليفركوزن)

11.فيل فودين (السيتي)

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