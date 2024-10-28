مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"ليس فينيسيوس".. نجم مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية

06:20 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

الكرة الذهبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت تقارير صحفية، اقتراب النجم الإسباني رودري، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من حصد جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للعام الحالي 2024، اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، خلال حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى عدم سفر بعثة ريال مدريد لحضور الحفل المقرر إقامته اليوم في إشارة إلى عدم حصوله على الجائزة، فيما وصل لاعب مان سيتي رودي إلى باريس لحضور الحفل.

يذكر أن رودري، تمكن من قيادة مان سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج ببطولة أمم أوروبا رفقة منتخب إسبانيا.

وفي حال تمكن رودري من حصد الكرة الذهبية، سيكون أول لاعب في تاريخ مان سيتي، يحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

رودري مانشستر سيتي الكرة الذهبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لن نذهب إلى حيث لا نحظى بالاحترام".. ريال مدريد يرد على عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو