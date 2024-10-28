بينهم كهربا والشناوي.. قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة العين في كأس الإنتركونتيننتال

كهربا من مران الأهلي

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، القائمة النهائية لمواجهة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال.

وشهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم كهربا بعد تغريبة مبلغ مليون جنيه بسبب ما بدر منه عقب لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بجانب القائم محمد الشناوي.

قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر، مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي.

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبوعلي - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا.

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