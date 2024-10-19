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صور لاحتفال الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد

11:47 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
  • عرض 5 صورة
    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
  • عرض 5 صورة
    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
  • عرض 5 صورة
    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
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كتب ـ محمد الميموني:

توج الأهلي اليوم السبت 19 أكتوبر، ببطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني،بنتيجه 22 ـ 43.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الموسم الماضي على حساب كينشاسا الكونغولي، ثم عاد إلى لقب بطل أفريقيا للمره الثانيه على التوالي على حساب فلاورز البنيني،.

وبجانبه كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الزمالك في مباراة نصف النهائي بنتيجة 25ـ26 لصالح الأهلي

يد الأهلي بطولة إفريقيا الأهلي الأهلي كرة اليد نهائى افريقيا لليد
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