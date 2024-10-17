"فوز الأهلي والزمالك في اليد".. نتائج مباريات أمس الأربعاء
-
عرض 1 صورة
أقيمت أمس الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.
وشهدت يوم أمس الأربعاء، إقامة 4 مباريات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
البرازيل تفوز على بيرو 4-0.
الأرجنتين تفوز على بوليفيا 6-0.
أوروجواي تتعادل مع الإكوادور 0-0.
باراجوي تفوز على فنزويلا 2-1.
بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي يفوز على رجاء أغادير 33 -13.
الزمالك يفوز على أدجيدجيا 45 - 26.
فلاورز يفوز على إيتوال دو كونغو 29- 20.
منتدى ضرب سلطان يفوز على وداد السمارة 22-20.
فيديو قد يعجبك: