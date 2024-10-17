"فوز الأهلي والزمالك في اليد".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

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أقيمت أمس الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وشهدت يوم أمس الأربعاء، إقامة 4 مباريات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

البرازيل تفوز على بيرو 4-0.

الأرجنتين تفوز على بوليفيا 6-0.

أوروجواي تتعادل مع الإكوادور 0-0.

باراجوي تفوز على فنزويلا 2-1.

بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي يفوز على رجاء أغادير 33 -13.

الزمالك يفوز على أدجيدجيا 45 - 26.

فلاورز يفوز على إيتوال دو كونغو 29- 20.

منتدى ضرب سلطان يفوز على وداد السمارة 22-20.