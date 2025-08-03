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وزير الإسكان يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طلخا

02:48 م الأحد 03 أغسطس 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2025 بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طلخا - محافظة الدقهلية.

وتضمنت المادة الأولى من القرار، أن يُعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طلخا - محافظة الدقهلية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

فيما نصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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شريف الشربيني وزير الإسكان محافظة الدقهلية مدينة طلخا
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