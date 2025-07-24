كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مُدن القابضة الإماراتية، عن أسعار مشروعها في رأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث تنوعت الأسعار حسب مواصفات الفلل والوحدات.

وينشر "مصراوي" أسعار وصور الوحدات المطروحة للبيع، والتي جاءت على النحو التالي:

- أغلى فيلا سجلت 324 مليون جنيه، وهي بمساحة 1074 مترًا، عبارة عن 7 غرف و10 حمامات ويكون التسليم 2029، وهذه الفيلا بدون تشطيب.

- سجلت الفلا الـ 552 مترًا مبلغ 182 مليون جنيه وتأتي بـ5 غرف نوم و6 حمامات والتسليم في 2029، وتكون هذه الفيلات بدون تشطيب.

- الشقق سجلت 74 مليون جنيه إلى 90 مليون جنيه بمساحة 320 متر وحتى 351 مترا، تشطيب كامل.

- أرخص وحدة من 15 لـ19 مليون جنيه بمساحة 109 أمتار، وهي عبارة عن غرفة واحدة و2 حمام والتشطيب كامل.

شركة مدن القابضة الإماراتية تُعد واحدة من أبرز الشركات في قطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط.

وتعتبر مدينة رأس الحكمة الساحل الشمالي واحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والتطويرية، وكذلك الاستثمارية في المنطقة العربية، فلا يقتصر دورها على كونها وجهة ساحلية وسياحية مميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بل استحوذت على انتباه وإعجاب مئات الأشخاص خاصةً بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة القائمة بين مصر والإمارات.

ويتواجد مشروع مدن رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويقع بالتحديد على بعد 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، كما أنها تتبع محافظة مطروح، وتبدأ منطقة Ras el hekma من الكيلو 170 وصولًا إلى الكيلو 220 على طريق الإسكندرية مطروح.

يذكر أن مشروع رأس الحكمة مصر، يمتد على مساحة عملاقة تبلغ 170.8 مليون متر مربع، ومن المنتظر أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات التراكمية في المشروع إلى 110 مليارات دولار في 2045، وسيساهم في رفع الناتج المحلي للاقتصاد المصري بقيمة 25 مليار دولار كل سنة.

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