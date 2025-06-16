أحمد شلبي: 10 شركات عقارية باعت بـ230 مليار جنيه في 3 شهور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير هاني رجب:

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري بات أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة تُظهر أن العقارات تسهم بنحو ثلث الناتج القومي المحلي لمصر، بما يعكس أهميته المتنامية ودوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح شلبي، خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن القطاع أثبت قدرته على التماسك رغم التحديات، لافتا إلى أنه يوجد تطور كبير في المبيعات خلال الفترة الحالية في ظل تركيز المطورين على تقديم منتجات متنوعة تستهدف شرائح مختلفة.

وكشف الرئيس التنفيذي لتطوير مصر أن أكبر 10 شركات تطوير عقاري في مصر حققت مبيعات تُقدّر بنحو 230 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر قوي على تعافي السوق وزيادة شهية الاستثمار في القطاع.